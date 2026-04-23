トランプ大統領（左）との良好な関係性を築いてきたFIFAのインファンティーノ会長（右）。しかし、その立場が揺らいでいる(C)Getty Images実現すれば、前代未聞の事態となる。来る6月11日に米国、メキシコ、カナダの3か国で開幕するワールドカップ（W杯）の開幕が差し迫る中、ドナルド・トランプ米大統領の政権高官がイランに代わって、予選敗退となったイタリアを出場させるよう国際サッカー連盟（FIFA）に要請したと語った。現