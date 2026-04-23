4月17日、名古屋市名東区で「青切符制度」を悪用し、70代の男性が現金5万円をだまし取られたとされる詐欺事件は、ウソの申告だったことが分かりました。 【写真を見る】自転車の“青切符詐欺”はウソの申告だった ｢今まで警察に呼び止められて腹が立った｣ 現金5万円をだまし取られたと70代男性が警察に相談 名古屋･名東区 警察によりますと、名古屋市名東区で自転車に乗っていた70代の男性は、4月17日午後3時過ぎ警察官を名乗る