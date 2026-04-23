日本野球機構(NPB)は23日の公示を発表。楽天は瀧中瞭太投手を1軍登録しました。瀧中投手は7年目の右腕。昨季は15試合に先発登板し4勝9敗と負け越していましたが、今季は3試合に先発登板し、2度のQSを記録するなど防御率1.13と安定感をみせています。前回登板となった12日のオリックス戦では、7回途中まで投げ無失点と好投。今季初勝利も飾りました。瀧中投手はこの日の日本ハム戦で、今季4度目の先発マウンドにあがる予定です。