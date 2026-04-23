西川（以下、nishikawa）は、新触感のウレタンまくら「＃005 punitoro（ぷにとろ）まくら」を、4月末日から一般発売する。同品は、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて先行予約販売を行い（期間：1月19日〜3月2日）、総額1800万円以上の応援購入を得た。この反響を受け、nishikawa公式オンラインショップをはじめ、nishikawa直営ショップ、Amazon、全国のイトーヨーカドー（取り扱い状況は店舗によって異なる）などで順次