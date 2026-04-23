◇プロ野球・広島は23日、大瀬良大地投手と赤木晴哉投手の登録を抹消しました。大瀬良投手は前日のヤクルト戦で今季初先発、5回被安打6、2失点で敗戦投手となりました。同じく抹消された1年目の赤木投手は今季ここまで4試合に登板し4.1イニングを5失点で防御率10.38の成績となっています。