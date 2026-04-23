◇MLB ジャイアンツ3-0ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)「1番・投手兼DH」で出場し、6回無失点の好投を披露したドジャースの大谷翔平選手についてロバーツ監督が評価しました。大谷選手はこの試合、最速100.6マイル（約162キロ）をマーク。初回は1番・アダメス選手を159キロのストレートで三振、3番・チャプマン選手にはスイーパー、5番・シュミット選手もスイーパーで三振を奪うなどアウトは全て三振を奪う立ち上がり