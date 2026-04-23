ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、4月25日から、シリーズ累計販売枚数1100万枚（販売期間2009年4月1日〜2026年2月14日の期間における同社「アイシャツ」シリーズの累計販売枚数実績。同社調べ）を誇る完全ノーアイロンシャツ（耐洗濯性で形態安定性(W&W性)の最高水準の5級をクリアした生地を使用している。検査結果は、判定用生地を用い日本工業規格（JIS L 1930 C4M法タンブル乾燥）に基づき試験