自転車の交通違反に反則金を課す、いわゆる“青切符”制度が導入されてから3週間。警察の取り締まりを装ってお金をだまし取る、詐欺の被害が全国で相次いでいます。青切符詐欺から身を守るための注意点、さらに「これは違反になるの？」など青切符に関するギモンについて、道路交通法に詳しい弁護士の本田聡さんが解説します。【写真を見る】自転車“青切符”導入3週間各地で詐欺事件も… どこから違反？“気になるギモン”を専