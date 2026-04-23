俳優の黒島結菜、北川景子、作家の湊かなえ氏が23日、東京・六本木蔦屋書店で行われた映画『未来』（5月8日公開）の公開直前プレミアムトークイベントに登壇した。【写真】美しいお手振り！北川景子＆黒島結菜本作は、湊氏がデビュー10周年に発表し、集大成と評された渾身の傑作ミステリーを、『ラーゲリより愛を込めて』『護られなかった者たちへ』の瀬々敬久監督が映画化したもの。複雑な家庭環境で育ちながら教師になる夢を