羽鳥慎一アナウンサー（55）が23日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。進行の仕方など「勉強になる」と日々研究している人気芸人を実名で明かした。番組パーソナリティーの元テレビ朝日でジャーナリストの玉川徹氏とテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で長年共演している羽鳥アナ。休日での過ごし方について話が及ぶと「旅行はそんなに行ってないですね。行かなくて大