東京モノレールは客の連絡先などの個人情報が入ったパソコンを紛失したと明らかにしました。このパソコンは処分予定で、倉庫に保管されていました。東京モノレールによりますと、紛失したのは羽田空港第2ターミナル駅で業務用として使用され、処分される予定だったパソコン1台で、顧客の連絡先や社員情報を含むおよそ3400人の個人情報が入っていたということです。今月3日、処分するために倉庫を点検したところ、紛失が発覚したと