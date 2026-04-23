俳優の北川景子が２３日、都内で行われた黒島結菜主演の映画「未来」（５月８日公開）の公開直前プレミアムトークイベントに出席した。北川はこの日、ショートヘアに黒のノースリーブジャケット＆パンツスタイルを合わせて登場。エレガントな輝きを放った。トークでは、作品にちなみ「人生の苦境を救った言葉」が話題に。北川は「両親から１７歳の時に『やりたいって思うことを見つけたことに自信を持つと良い』と言ってくれ