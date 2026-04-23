“音楽の甲子園”とも評される10代限定の音楽フェス「閃光ライオット」の公式サイトが23日までに更新。参加者応募数をめぐり、実際の応募数を大きく上回る数字を公表していたことが判明したとし、謝罪した。同サイトで「『閃光ライオット』において、応募数に関する調査を行った結果、2023年から2025年にわたり、実際の応募数を上回る数値を公表していたことが判明いたしました」と報告。2023年は公表数3674組に対し実数1174