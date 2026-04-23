前ＤｅＮＡ監督の三浦大輔氏が２３日、自身のインスタグラムを更新。「昨日、ＫＯＭＡカントリークラブで奈良アスリート会第１回チャリティーゴルフコンペを開催させていただきました！ご協力いただいた皆様方ありがとうございました！奈良アスリート会は全力で子どもたちを応援します！ヨ・ロ・シ・ク！！」とつづり、同郷アスリートの集合写真を投稿した。写真には巨人や横浜（現ＤｅＮＡ）で活躍した駒田徳広氏や、男子ゴル