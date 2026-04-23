思うように身体を動かすにはどうすればいいか。スポーツトレーナーで理学療法士の中野崇さんは「どんな競技でも、どんな状況でも、高いパフォーマンスを発揮するためには『身体に余計な負担をかけずに、大きなパワーを発揮できる動き方』を身につけることだ」という――。※本稿は、中野崇『最強の身体操作 プロが実践する連動スキルの磨き方』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Satoshi-K※写真はイメ