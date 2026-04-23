韓国語の表現と思考の相関関係は何か。元内閣府事務次官の松元崇さんは「韓国語には『させていただきます』という相手から見ての表現がなく、自分を中心に『してあげます』としか言わない。韓国人の感覚では自分を相手よりも下に置くというのはとても卑屈なことで、謙虚とは違う」という――。※本稿は、松元崇『武器としての日本語思考』（新潮新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Nuttawan Jayawan※写真はイメ