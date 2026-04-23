ENHYPENの4回⽬のワールドツアーの日本公演「ENHYPEN WORLD TOUR'BLOOD SAGA' IN JAPAN」の詳細が決定した。ENHYPEN初の4大ドームツアーは、東京・東京ドーム（12⽉1・2⽇）、愛知‧バンテリンドームナゴヤ（26・27日）、福岡・みずほPayPayドーム福岡（2⽉6⽇・7⽇）、⼤阪‧京セラドーム⼤阪（19・20⽇）にて4都市8公演を開催する。【写真】「ニキの色気が…」