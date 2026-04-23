韓国・ソウルの有名高級レストラン「モス・ソウル（MOSU Seoul）」にて、ヴィンテージワインが誤って提供されたという疑惑が浮上し、波紋を呼んでいる。同レストランは、Netflix『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』シリーズの審査員として、広く知られたシェフのアン・ソンジェが運営しており、今回の論争はネットを中心に急速に拡散された。【写真】『愛の不時着』女優も堪能した4万超ディナー去る4月21日、ネットでは「モスで