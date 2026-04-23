夢庵は、2026年4月23日から5月20日までの間、『国産赤肉メロンデザート』7種を販売する。2025年に、20万食以上販売した人気スイーツ「メロンデザート」が今年も登場する。メロンの名産地である茨城県産･熊本県産など、その時期においしい旬のものを厳選してリレー形式で提供する。「クインシーメロン」や「レノンメロン」など、品種にもこだわった赤肉メロンを使用している。【『国産赤肉メロンデザート』7種の画像はこちら】◆「