あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「American comics」の略語は？「American comics」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ4文字で表しますよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「アメコミ」でした！アメコミとは、その名の通りアメリカの漫画のことで、代表的な作品として「