OpenAIが、臨床現場の業務支援に特化した新しいツール「ChatGPT for Clinicians」を発表しました。アメリカ国内の本人確認を行った医師・看護師・薬剤師などを対象に無料で提供されるとのことです。Making ChatGPT better for clinicians | OpenAIhttps://openai.com/index/making-chatgpt-better-for-clinicians/ChatGPT for Cliniciansは、臨床医が質の高い患者ケアに専念できるよう、文書作成や医学研究などの臨床業務をサポー