【モデルプレス＝2026/04/23】FANTASTICSの八木勇征が4月21日、自身のInstagramを更新。金髪ロングの姿を公開し、話題となっている。【写真】28歳LDH“国宝級イケメン”「別人級」麗しい金髪ロング姿公開◆八木勇征、金髪ロングヘア姿公開八木は自身が出演する映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）についてつづり、金髪ロングがトレードマークのキャラクター・神々廻（ししば）役の姿を披露した。「公開日までもう少し お楽しみに