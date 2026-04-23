◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ヤクルト高梨裕稔投手【出場選手登録抹消】▽阪神茨木秀俊投手、中川勇斗捕手、嶋村麟士朗捕手▽ＤｅＮＡ竹田祐投手▽中日辻本倫太郎内野手、ロドリゲス内野手▽広島大瀬良大地投手、赤木晴哉投手▽ヤクルトリランソ投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム福島蓮投手▽楽天滝中瞭太投手【出場選手登録抹消】▽オリックス大城滉二内