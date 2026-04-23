広島の大瀬良大地投手とドラフト５位・赤木晴哉投手が２３日、出場選手登録登録を抹消された。大瀬良は前日２２日のヤクルト戦（マツダ）で今季初先発。５回２失点で敗戦投手となった。開幕を１軍で迎えた赤木は４登板で防御率１０・３８。直近では１８日・ＤｅＮＡ戦（マツダ）に登板し１回無失点。２１、２２日のヤクルト戦（マツダ）ではベンチを外れていた。