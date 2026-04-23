２５〜２６年シーズン限りで現役引退したノルディックスキー複合で五輪６大会連続出場の渡部暁斗さん（北野建設）が４月２３日、都内にある日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）を訪問し、橋本聖子会長と会談した。会談後、ＪＯＣとともに主催するシンボルアスリートソーシャルアクション「渡部暁斗ＬＡＳＴＪＵＭＰｐｏｗｅｒｅｄｂｙｙｏｕ」（６月６日、長野・白馬）の実施を発表した。長年、支えてもらってきた長野