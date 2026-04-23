◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル＝２着まで日本ダービーの優先出走権）クリストフ・ルメール騎手と３戦続けてコンビ予定だったアローメタル（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は抽選を突破することができず、東京開幕週の日本ダービートライアルへの出走はかなわなかった。同レースは賞金４００万円の抽選対象馬は回避や非投票をのぞき、同馬を含めて１２頭のうち８頭が出走可能で