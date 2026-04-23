備前警察署 備前警察署は23日、京都府八幡市の解体工の男（21）を恐喝の疑いで逮捕しました。警察によりますと、男は2025年12月13日の午後3時15分ごろから30分ごろまでの間、SNSアプリの音声通話機能で備前市の会社員の男性（21）に対し「おまえやこう、さらうのは簡単や。金を1時間以内に払え」「10万円でええから払え」などと脅迫し、銀行口座に現金10万円を振り込ませて脅し取った疑いがもたれています。 2026年1月9日に