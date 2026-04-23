浦和は２３日、ハートフルクラブコーチ盛田剛平が、埼玉県川口市内で乗用車を運転中に、走行中の自転車と接触事故を起こしたことを報告した。自転車の運転者は救急車で病院へ搬送された。盛田は事故後に救急車を要請、合わせて警察にも通報。警察での事情聴取を受けた。クラブは盛田に厳重注意を行い「お怪我をされた方に心よりお詫び申し上げますとともに、一日も早いご回復を心よりお祈りいたします。また、本交通事故の発生