◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル＝２着までに日本ダービーの優先出走権）２３年セレクト当歳セールで５億２０００万円の値がついた超高額馬のサガルマータ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父コントレイル）が抽選を突破した。賞金４００万円の抽選対象馬は同馬を含めて１２頭（うち８頭が出走可能）いたが、突破し世代頂点を決める日本ダービーへ向けてのトライアルへ駒を進めた。同馬は