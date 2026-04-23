北海道から関東の太平洋側の地域では、明日24日以降は天気が回復するでしょう。週末は夏日一歩手前の気温となる所もありますが、朝晩は冷えますので、北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されている地域では、非常用持ち出し袋に上着や毛布を準備しておいてください。27日から28日にかけてと、ゴールデンウィーク後半は雨が降るでしょう。崖崩れなどに注意してください。明日24日(金)は天気回復土日も晴れ明日24日(金)は低気圧