大相撲の春巡業が２３日、東京・府中市で行われた。幕内・欧勝馬（鳴戸）が申し合い稽古で８番の相撲を取る稽古を行った。幕内・宇良（木瀬）に圧力をかけて押し出すなど４勝。「疲れはあるが、順調にやるべきことをできている」とうなずいた。春巡業には師匠の鳴戸親方（元大関・琴欧洲）が帯同。立ち合いや前への出方などを「アドバイス受けている」という。夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）へ「５月は一番やりや