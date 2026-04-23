みなさんこんにちは！ ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。同じ洋服でも、着こなしのテクニック一つで印象は大きく変わるもの。実際のスタイルよりも着痩せして見えたり、おしゃれでスタイリッシュになったりもします。しかしやり方を一歩間違えると、逆に太って見えたり、野暮ったく見えたりしてしまう可能性も……。なかでも、もっとも注意が必要なコーデテクニックが「ウエストマーク」なん