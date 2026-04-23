/* --- 1. 共通・装飾設定 --- */.marker { background: linear-gradient(transparent 75%, #ffe09a 75%); font-weight: bold;}/* --- 2. 検索窓 (Job Medley Tips用) --- */.jm-cs-search-container { width: 100% !important; max-width: 100% !important; margin: 30px 0 !important; box-sizing: border-box !important;}.jm-cs-search-form { display: flex !important; flex-wrap: wrap !important;