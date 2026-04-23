「リリックV」はフル電動SUV初のVシリーズ。一充電航続距離は471km キャデラック・リリックV｜Cadillac Lyriq V キャデラックは1950年のル・マン24時間レース初参戦以降、モータースポーツに果敢に挑んできた。その経験で培ったテクノロジーと走りへの情熱を市販車として具現化したのが「Vシリーズ」だ。モータースポーツで得た英知が結集された特別なモデルであ