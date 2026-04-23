フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダル、世界選手権４度優勝の坂本花織さん（２５）が２３日、都内の味の素本社を訪れ、トークショーを行った。五輪シーズンだった今季、食事面でのサポートを同社から受けていた坂本さんは「年間を通して病気で寝込んでしまう日がすごく多くて１番の課題だったが、サポートをいただいて大きく体調を崩すのが減った。日々の練習を充実できた」と感謝した。坂本さんは、昨季は４０日間、