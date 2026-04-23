ノルディック複合男子の五輪６大会連続出場で、今シーズンで引退した渡部暁斗さん（北野建設）が２３日、アスリートとしての自身最後のジャンプと、気候変動について考える場を掛け合わせたイベント「ＷＡＴＡＢＥＡＫＩＴＯ‘ｓＬＡＳＴＪＵＭＰｐｏｗｅｒｅｄｂｙｙｏｕ」の開催を発表した。募集をかけて集まった全国の小中学生１５０人で自転車をこいでサイクル発電を行い、発生した電力でリフトを起動させて渡