RIZINは23日に都内で会見を行い、8月11日開催の『RIZIN.54』（TOYOTA ARENA TOKYO）で「RIZIN JAPANグランプリ ヘビー級トーナメント」を開催することを発表した。4選手によるトーナメントで、上田幹雄、スダリオ剛、エドポロキングの3人の出場が決定。残り1人は今後決定する。【動画】エドポロキング、スダリオ剛vs上田幹雄の舌戦に笑い堪えきれず「黙ってろカス」榊原信行CEOから“ヘビー級トーナメントの責任者”として全権