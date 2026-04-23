ドジャースは２２日（日本時間２３日）、スミスのカラ夫人やマンシーのケリー夫人ら奥さまたちが４月２８日に本拠地で行われる「Ｗｏｍｅｎ’ｓＮｉｇｈｔ」をＰＲするモデルに起用。公式ＳＮＳなどで発表した。ドジャースの奥さまたちは「ドジャーワイブス」として公式ＳＮＳやチャリティーなどの活動を行っている。ファンらかも注目を集める存在となっており、今回、球団がモデルとして起用したのは異例。「家族も一緒に戦