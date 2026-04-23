石油化学工業協会は23日、エチレン生産設備の3月の稼働率が68.6％（速報値）となり、記録がある1996年以降で最低だったと発表した。中東情勢の不安定化で原料のナフサが不足し、各社がエチレンを減産していることが影響した。稼働率が60％台に落ち込むのは初めて。エチレン生産設備は原油から精製されたナフサを熱分解し、エチレンやプロピレンなどの基礎化学品を生成する。3月のエチレン生産量は、前年同月比38.8％減の27万26