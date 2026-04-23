CEO自ら語る注目ポイントとは？2026年4月21日、日産グローバルの公式Xアカウントにおいて、同社CEOのイヴァン・エスピノーサ氏が自ら登場し、新型「ローグハイブリッドe-POWER（日本名：エクストレイル）」の魅力を語る動画が公開されました。すでに発表されている長期ビジョンと連動するかたちで紹介された今回のコンテンツは、単なる新型車のプロモーションにとどまらず、日産の今後の方向性を象徴するものとして注目を集め