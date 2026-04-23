サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の＃5が、4月23日（木）の21時00分からLeminoで独占無料配信される。今回、次のステージに進める、101人のうち上位50人が発表される。【動画】苦しい表情を浮かべる練習生たちの姿が『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』＃5予告■残酷でドラマチックな運命の瞬間先週配信された＃4では、生き残りをかけたグループバトルの「現場投票」