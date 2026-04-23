４月２３日の東京株式市場で、日経平均株価が史上初めて一時、６万円を突破しました。しかし、北海道内からは「実感なき好景気」などと冷静な声が聞かれました。２３日朝の東京株式市場で、日経平均株価は一時、初めて６万円を突破しました。２０２５年１０月に初めて５万円をつけて以降、およそ半年で１万円上昇しました。懸念されていた中東情勢について、トランプ大統領がイランとの停戦を延長すると表明したことなどで、市場で