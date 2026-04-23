24日は、県内各地で雲が広がりやすい一日となる見込みです。薩摩地方はおおむね雲に覆われ、所によってにわか雨が降りそうです。大隅地方も一日を通して雲が多く、局地的に雨雲が流れ込む可能性があり、天気の急な変化に注意が必要です。種子島・屋久島地方は朝は曇りですが、その後は屋久島地方を中心に雨が降る所が多くなり、日中の気温は上がらず横ばいとなりそうです。奄美地方は朝から昼過ぎにかけて雨が降り、夕方以降は曇