アジア・アジアパラ大会で選手の宿泊拠点となる仮設のコンテナハウスを視察する谷本歩実アスリート委員長（手前右）ら＝23日午前、名古屋市愛知・名古屋アジア大会、アジアパラ大会で選手の宿泊拠点として活用される仮設のコンテナハウスの整備が名古屋市港区のガーデンふ頭で進んでいる。大会組織委員会の関係者が23日、現地を視察し、谷本歩実アスリート委員長は「アスリートは現地でのコンディショニングが結果につながる。し