◇出場選手登録【日本ハム】福島蓮投手（先発要員）【楽天】滝中瞭太投手（先発要員）【ヤクルト】高梨裕稔投手（先発要員）◇同抹消【オリックス】大城滉二内野手（左足首痛）【ロッテ】毛利海大投手（登板機会なし）、菊地吏玖投手（再調整）、藤岡裕大内野手（再調整）、上田希由翔内野手（再調整）【阪神】茨木秀俊投手（再調整）、中川勇斗捕手（再調整）、嶋村麟士朗捕手（再調整）【DeNA】竹田祐投手（再調整）【中日】辻本