VAIO株式会社から、同社として初のIntel Core Ultra シリーズ3プロセッサを搭載するノートPC「VAIO SX14-R」「VAIO Pro PK-R」が4月23日に発表されました。同日より同社オンラインストアで注文受付を開始し、個人向けモデルの発売は5月22日を予定しています。今回、発表・発売に先駆け実機をお借りして試用する機会を得たのでレビューをお送りします。○VAIO SX14-R・VAIO Pro PK-Rの基本仕様などまずはVAIO SX14-R・VAIO Pro PK-R