羅生門さくら公園(新見市草間) 4月下旬でも楽しめる桜スポットです。岡山県新見市の公園で遅咲きの八重桜が見頃を迎えています。 目の前に広がるのはピンク色が美しい桜のアーチ。新見市の羅生門さくら公園では、遅咲きの八重桜「カンザン」が満開になっています。 （訪れた人）「初めて見て本当に圧巻。桜満開！っていう感じでした。とっても楽しいです」「本当にきょう来てよかったなって思います」