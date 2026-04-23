【これからの見通し】株式市場は活況も、為替相場は中東情勢に神経質に反応 本日は日経平均が一時６万円台を付け、最高値を更新した。昨日の米市場ではハイテク主導のナスダック指数が最高値を更新しており、いわゆるAIブームに沸いている。ただ、日本株は一部銘柄の活況が指数を押し上げており、騰落銘柄数は売り優勢である点は留意されよう。 一方、為替市場は神経質な動き。４月の相場では米国とイランの一時停