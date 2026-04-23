日本時間１６時１５分に仏製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（4月）、非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（4月）16:15 予想49.5 前回50.0 （製造業PMI（購買担当者指数）) 非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（4月）16:15 予想48.5 前回48.8 （非製造業PMI（購買担当者指数）)