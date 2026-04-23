H.I.D.E.404 Klukai MOONDROPは、戦術人形シミュレーションRPG「ドールズフロントライン2：エクシリウム」とのコラボモデルとして、アクティブノイズキャンセリング(ANC)対応平面駆動型完全ワイヤレスイヤフォン「H.I.D.E.404 Klukai」を発売した。価格は9,900円。 「ドールズフロントライン2：エクシリウム」に登場するエリート人形・クルカイをモチーフにデザイン。 「夢回」シリ}